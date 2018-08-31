Михайло Романчук визнаний найкращим спортсменом серпня в Україні

Його особистий наставник Петро Нагорний отримав звання найкращого тренера серпня.

Національний олімпійський комітет України визнав дворазового чемпіона та срібного призера чемпіонату Європи з плавання Михайла Романчука найкращим спортсменом останнього літнього місяця.

Його особистий наставник Петро Нагорний отримав звання найкращого тренера серпня, повідомляє прес-служба НОК України.

Підводячи підсумки спортивного серпня Експертна комісія НОК відзначила чудові здобутки українських спортсменів на міжнародних стартах з академічного веслування, велоспорту, легкої атлетики, синхронного плавання, спортивної гімнастики, стрибків у воду, плавання.

Звання найкращого спортсмена місяця отримав Михайло Романчук. На чемпіонаті Європи в Глазго (Шотландія) талановитий плавець здобув три медалі: він двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу на дистанціях 400 метрів та 800 метрів вільним стилем й посів друге місце на дистанції 1500 метрів.

Нагадаємо, на ІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх в Нанкіні-2014 Михайло виборов «золото» та «срібло» (400 м та 800 м, вільний стиль).

Відзначимо, для Романчука це перше високе визнання НОК.