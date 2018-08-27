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Українські легкоатлети посіли третє місце в медальному заліку ЧЄ серед паралімпійців

10:48, 27 серпня 2018
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УНІАН

Збірна України виграла 49 медалей, з яких 19 золотих, 22 срібні та 8 бронзових, повідомляє paralympic.org.

Найбільшу кількість медалей принесли Лейля Аджаметова (2 золота, 1 срібло), Владислав Загребельний (2 золота, 1 срібло), Оксана Ботурчук (2 золота), Анастасія Москаленко (2 золота) і Ігор Цвєтов (2 золота).

Топ-10 медального заліку:

1. Польща – 26-15-20 (61)

2. Великобританія – 20-14-16 (50)

3. Україна – 19-22-8 (49)

4. Франція – 17-13-9 (39)

5. Німеччина – 14-19-9 (42)

6. Іспанія – 8-13-7 (28)

7. Швейцарія – 8-5-10 (23)

8. Фінляндія – 8-4-2 (14)

9. Португалія – 7-7-3 (17)

10. Італія – 6-3-8 (17)

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Теги: #паралімпізм