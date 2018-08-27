Українські легкоатлети посіли третє місце в медальному заліку ЧЄ серед паралімпійців
10:48, 27 серпня 2018Інше
104 0
Збірна України виграла 49 медалей, з яких 19 золотих, 22 срібні та 8 бронзових.
УНІАН
Вчора завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики серед паралімпійців.
Збірна України виграла 49 медалей, з яких 19 золотих, 22 срібні та 8 бронзових, повідомляє paralympic.org.
Найбільшу кількість медалей принесли Лейля Аджаметова (2 золота, 1 срібло), Владислав Загребельний (2 золота, 1 срібло), Оксана Ботурчук (2 золота), Анастасія Москаленко (2 золота) і Ігор Цвєтов (2 золота).
Топ-10 медального заліку:
1. Польща – 26-15-20 (61)
2. Великобританія – 20-14-16 (50)
3. Україна – 19-22-8 (49)
4. Франція – 17-13-9 (39)
5. Німеччина – 14-19-9 (42)
6. Іспанія – 8-13-7 (28)
7. Швейцарія – 8-5-10 (23)
8. Фінляндія – 8-4-2 (14)
9. Португалія – 7-7-3 (17)
10. Італія – 6-3-8 (17)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter