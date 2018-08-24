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Названо склад збірної України з художньої гімнастики на ЧС-2018

13:31, 24 серпня 2018
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Збірну України в Софії представлять три найсильніші гімнастки країни / ukraine-rg.com.ua

Медалі розіграють в індивідуальній першості (командна першість, багатоборство, фінали в окремих видах), а також у груповому першості (багатоборство та фінали в окремих видах), повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.

За попередньою заявкою Україну представлять :

Влада Нікольченко (обруч, м'яч, булави, стрічка)

Олена Дяченко (обруч, м'яч, булави)

Єва Мелещук (обруч, м'яч, стрічка)

Чемпіонат світу з художньої гімнастики пройде в Софії з 10 по 16 вересня.

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Теги: #збірна України#чемпіонат світу#художня гімнастика