Названо склад збірної України з художньої гімнастики на ЧС-2018

Турнір пройде в Болгарії з 10 по 16 вересня.

Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу-2018 з художньої гімнастики. Медалі розіграють в індивідуальній першості (командна першість, багатоборство, фінали в окремих видах), а також у груповому першості (багатоборство та фінали в окремих видах), повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України. За попередньою заявкою Україну представлять : Влада Нікольченко (обруч, м'яч, булави, стрічка) Олена Дяченко (обруч, м'яч, булави) Єва Мелещук (обруч, м'яч, стрічка) Чемпіонат світу з художньої гімнастики пройде в Софії з 10 по 16 вересня.

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