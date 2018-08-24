Названо склад збірної України з художньої гімнастики на ЧС-2018
13:31, 24 серпня 2018Інше
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Турнір пройде в Болгарії з 10 по 16 вересня.
Збірну України в Софії представлять три найсильніші гімнастки країни / ukraine-rg.com.ua
Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу-2018 з художньої гімнастики.
Медалі розіграють в індивідуальній першості (командна першість, багатоборство, фінали в окремих видах), а також у груповому першості (багатоборство та фінали в окремих видах), повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.
За попередньою заявкою Україну представлять :
Влада Нікольченко (обруч, м'яч, булави, стрічка)
Олена Дяченко (обруч, м'яч, булави)
Єва Мелещук (обруч, м'яч, стрічка)
Чемпіонат світу з художньої гімнастики пройде в Софії з 10 по 16 вересня.
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