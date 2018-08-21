Українка Костюк в драматичному матчі обіграла росіянку в 1-му колі кваліфікації US Open

16-річна українка Марта Костюк обіграла 170-ту ракетку світу, колишню співвітчизницю Валентину Івахненко, яка з 2014 року виступає за Росію.

У Нью-Йорку стартувала кваліфікація четвертого за рахунком тенісного турніру Великого Шолому в 2018 році - US Open. 16-річна українка Марта Костюк обіграла 170-ту ракетку світу, колишню співвітчизницю Валентину Івахненко, яка з 2014 року виступає за Росію.

Таким чином, українка Костюк вийшла у другий раунд відбору, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Матч тривав майже 3 години. У Івахненко в другому сеті було 2 матч-боли, але Костюк перевела гру в третій сет. По ходу вирішальній партії українка поступалася 1:5, однак потім довела матч до 6:6, де у росіянки було 4 матч-бола, які вона не реалізувала. На тай-брейку з першого ж матч-бола Костюк здобула переможний результат.

Рахунок матчу - 4:6, 7:6, 7:6 - в користь Марти Костюк.

У другому колі Костюк зустрінеться з чешкою Марі Бузковою, яка займає 171-й рядок у рейтингу WTA.

Відзначимо, що матчі основної сітки US Open стартують 27 серпня.