Збірна України з міні-футболу розгромила Чорногорію на домашньому Євро і вийшла до 1/4 фіналу
Збірна України з міні-футболу впевнено перемогла Чорногорію в останньому матчі групового турніру чемпіонату Європи, який проходить у Києві.
Рахунок матчу – 5:0 на користь української збірної, повідомляє офіційний сайт турніру.
Голи забили Іван Кривошеєнко (2), Євген Шайдюк (2) і Анатолій Кіцута (1).
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Ця перемога дозволила збірній України виграти групу і вийти у плей-офф з першого місця. У чвертьфіналі українці зіграють з командою, що зайняла друге місце в групі B. Зараз в ній не зіграні всі матчі, і з Україною в 1/4 фіналу можуть зустрітися Румунія, Іспанія та Англія.
Крім цього, вихід у чвертьфінал гарантував українцям участь у чемпіонаті світу з міні-футболу.
Турнірна таблиця групи А:
1. Україна – 4 матчі, 9 очок, різниця м'ячів 14:7
2. Чорногорія – 4, 9, 8:6
3. Італія – 4, 7, 12:10
4. Словаччина – 4, 4, 8:9
5. Бельгія – 4, 0, 4:14
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з міні-футболу виступають 20 команд, які розведені на чотири групи. По дві кращі кваліфікуються у плей-офф і зіграють у чвертьфіналах.