Україна посіла 8-е місце в медальному заліку чемпіонату Європи з літніх видів спорту

Українські спортсмени вибороли 8 золотих, 13 срібних і 5 бронзових нагород.

З 2-го по 12 серпня у Великобританії і Німеччині проходив 1-й чемпіонат Європи з літніх видів спорту. Збірна України посіла 8-е місце в медальному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українські спортсмени вибороли 8 золотих, 13 срібних і 5 бронзових нагород.

Турнір в Глазго і Берліні став першим мультиспортивним чемпіонатом Європи, який відтепер буде проводитися раз на чотири роки. На турнірі розігруються нагороди в семи видах спорту - легкій атлетиці, водних видах, велоспорті, спортивній гімнастиці, веслуванні, гольфі і тріатлоні.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту-2018 (Глазго і Берлін)

Медальний залік (золото, срібло, бронза, загалом)

1. Росія – 31-19-16 (66)

2. Великобританія – 26-26-22 (74)

3. Італія – 15-17-28 (60)

4. Голландія – 15-15-13 (43)

5. Німеччина – 13-17-23 (53)

6. Франція – 13-14-15 (42)

7. Польща – 9-6-6 (21)

8. УКРАЇНА – 8-13-5 (26)

9. Швейцарія – 8-4-7 (19)

10. Угорщина – 7-4-4 (15)