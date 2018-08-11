Український дзюдоїст Ядов завоював бронзу етапу Гран-прі в Будапешті

Українець досяг успеху у ваговій категорії до 66 кг.

Український дзюдоїст Богдан Ядов завоював бронзу на Гран-прі в Будапешті.

У поєдинку за бронзову медаль киянин взяв гору над Яріном Менагедом із Ізраїлю. І цю перемогу наш спортсмен здобув достроково: сутичка тривала трохи менше трьох хвилин, повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

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На початку шляху до п'єдесталу Богдан виграв у двох Себастьянів - Переса з Чилі, котрий 2018 року має дві бронзових нагороди "Panamerican Open", й Сейдля з Німеччини, який у лютому був третім на турнірі "Grand Slam" у Парижі. Потім українець у додатковий час ("голден скор") здолав Торніке Нагліашвілі ("золото" і "срібло" Кубків Європи-2018). Але згодом поступився майбутньому переможцю змагань у столиці Угорщини Кензо Тагаві з Японії, який у лютому здобув "Grand Slam" у Дюссельдорфі.

У "втішному" двобої за вихід до малого фіналу Ядов був сильнішим за ірландця Натана Бернса.

Це - перша медаль дзюдоїста на змаганнях такого рангу, до цього були нагороди на чемпіонаті Європи-2015 серед юніорів ("срібло"), Кубку Європи серед юніорів (дві "бронзи") і Кубках Європи серед дорослих ("золото" і "бронза").

Інші українці, які виступали в п'ятницю, до залікової сімки не пробилися.