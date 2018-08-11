Легендарний німецький велогонщик Ян Ульріх відправлений до психлікарні

Олімпійський чемпіон і чемпіон світу з велогонок скоїв напад на повію.

Знаменитий німецький велогонщик Ян Ульріх був примусово відправлений до психіатричної клініки, передає телеканал N-TV.

44-річний Ульріх був заарештований у Франкфурті-на-Майні за спробу вбивства і заподіяння тілесних ушкоджень повії. При арешті колишній спортсмен, перебуваючи під дією алкоголю і наркотиків, вчинив опір поліції. Після допиту поліцейські прийняли рішення про примусове лікування Ульріха в психіатричній клініці, назва якої не розкривається.

За кілька днів до інциденту він зізнався виданню Bild, що важко переживає розставання з родиною і з любові до дітей готовий пройти терапію. У ті ж дні Ульріх опинився в поліцейській дільниці за вторгнення в будинок свого сусіда в Пальма-де-Майорці, німецького актора Тіля Швайгера.

Ян Ульріх - колишній професійний велогонщик, переможець Тур де Франс 1997 року і Вуельти Іспанії 1999-го. Він також є олімпійським чемпіоном 2000 року і 3-разовим чемпіоном світу. Після автомобільної аварії, спровокованої ним під впливом алкоголю в 2014 році, Ульріх залишив спортивну кар'єру.