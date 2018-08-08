Вчинок чемпіонки: українська легкоатлетка виграла забіг і допомогла фінішувати суперниці, що впала (відео)

Українка Наталія Прищепа у статусі чемпіонки Європи виявила справжнє благородство в Берліні.

Чинна чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів українка Наталія Прищепа продемонструвала справжнє спортивне благородство під час свого забігу в кваліфікації континентальної першості-2018 в Берліні. Про це повідомляє "ТСН-Проспорт".

Українка виходила на старт у статусі одноосібного фаворита забігу, єдиною вибігши з 2 хвилин в поточному сезоні. У підсумку, Прищепа без проблем фінішувала першою – 2:04.07 м і була відібрана у півфінал.

Відразу після фінішу українка повернулася на доріжку і допомогла суперниці – бельгійці Рене Ейкенс, яка намагалася увірватися в трійку лідерів, але впала після контакту з іншого спортсменкою. Бельгійка була настільки засмучена падінням, що почала плакати прямо на доріжці, але Прищепа під оплески публіки допомогла своїй суперниці піднятися і завершити забіг:

Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. 👍#EC2018pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 серпня 2018 р.

Відзначимо, що крім Прищепи до півфіналу чемпіонату Європи на дистанції 800 метрів також кваліфікувалася Ольга Ляхова. Півфінали стартують в 21:55 за Києвом у середу, 8 серпня.

Зазначимо, що ще одна українська бігунка Христина Стуй через травму не зуміла подолати кваліфікацію чемпіонату Європи.