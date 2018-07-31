Українка Бондаренко програла вже у першому колі тенісного турніру в Стенфорді
17:23, 31 липня 2018Інше
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На змаганнях у США вона була єдиною представницею нашої країни.
Бондаренко програла вже у першому колі на турнірі в США / tashkentopen.uz
Українська тенісистка Катерина Бондаренко програла вже в першому матчі тенісного турніру в Стенфорді (США), поступившись Вікторії Азарекно з Білорусі.
Гра проходила у впертій боротьбі і завершилася поразкою в трьох партіях - 3:6, 7:6, 5:7, повідомляє офіційний сайт змагань.
Таким чином, Азаренко виграла п'ятий матч з п'яти в очному протистоянні двох спортсменок. Також для Бондаренко ця поразка стала третьою поспіль на турнірах серії Жіночої тенісної асоціації (WTA).
На турнірі в Стенфорді Бондаренко була єдиною представницею України в одиночному розряді.
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