У Казахстані вбили призера Олімпіади-2014 з фігурного катання

Денис Тен помер в Алмати після важкого поранення.

У Казахстані від ран помер відомий фігурист і призер зимових Олімпійських ігор-2014 Денис Тен.

Сьогодні фігурист був важко поранений в стегно озброєними грабіжниками, яких він застав на місці злочину на парковці в центрі Алмати, повідомляє Vesti.kz.

Читайте такожМОК додав в програму Олімпіади-2022 шість дисциплін

У лікарню спортсмена доставили занадто пізно – до того часу він вже втратив три літри крові. Лікарі намагалися врятувати йому життя, але екстрені операції не дали результату.

25-річний Денис Тен був відомим фігуристом. Він вигравав бронзу на Олімпіаді в Сочі, двічі завойовував медалі на чемпіонатах світу, а в 2015 році виграв престижний Чемпіонат чотирьох континентів.

Останні роки кар'єра Тена переживала не найкращий період, і на Олімпіаді в Пхьончхані він посів лише 27-е місце.