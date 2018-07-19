У Казахстані вбили призера Олімпіади-2014 з фігурного катання
16:00, 19 липня 2018Інше
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Денис Тен помер в Алмати після важкого поранення.
Денис Тен / city01.kz
У Казахстані від ран помер відомий фігурист і призер зимових Олімпійських ігор-2014 Денис Тен.
Сьогодні фігурист був важко поранений в стегно озброєними грабіжниками, яких він застав на місці злочину на парковці в центрі Алмати, повідомляє Vesti.kz.
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У лікарню спортсмена доставили занадто пізно – до того часу він вже втратив три літри крові. Лікарі намагалися врятувати йому життя, але екстрені операції не дали результату.
25-річний Денис Тен був відомим фігуристом. Він вигравав бронзу на Олімпіаді в Сочі, двічі завойовував медалі на чемпіонатах світу, а в 2015 році виграв престижний Чемпіонат чотирьох континентів.
Останні роки кар'єра Тена переживала не найкращий період, і на Олімпіаді в Пхьончхані він посів лише 27-е місце.
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