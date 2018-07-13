Збірна України з біатлону представила форму на новий сезон

Всього кожен член команди отримає 16 найменувань екіпіровки для зимового і літнього періоду.

У Києві відбулася офіційна презентація нової форми збірної України з біатлону.

В Олімпійському домі відбулася урочиста церемонія підписання спонсорського контракту між Федерацією біатлону України та компаніями «PEAK Sport» і «Craft», повідомляє прес-служба НОК України.

Китайська компанія «PEAK Sport», яка є спонсором 14 національних олімпійських збірних і багатьох федерацій, з наступного сезон надасть українським біатлоністам тренувальну, щоденну форму та форму для офіційних заходів. Всього кожен член команди отримає 16 найменувань екіпіровки для зимового і літнього періоду.

PEAK Sport не розробляє гоночних комбінезонів, тому на трасах українські біатлоністи будуть виступати у формі від шведської компанії Craft. Ця компанія співпрацює зі Швецією, Фінляндією та США, а тепер і з Україною.

Моделями на презентації нової форми виступили Дмитро Підручний та Ірина Варвинець. Завдяки цій формі та Петриківського розпису на рукавах, з наступного сезону вболівальники легко зможуть дізнаватися наших спортсменів – на це багато скаржилися в минулому сезоні. Спереду і ззаду залишилися білі вставки, тому що там будуть біби з номерами.

Обидва контракти спонсорські (тобто форма надається безкоштовно) і розраховані до наступних Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року.