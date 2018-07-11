Українська олімпійська чемпіонка Джима візьме участь в шоу-гонці City-Biathlon в Німеччині

16:16, 11 липня 2018
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Джима візьме участь в комерційній гонці в Німеччині / facebook.com/biathlon.com.ua

Телетрансляція гонки планується на каналі ZDF, повідомляє Біатлон України.

Попередні склади на гонку:

Жінки:

Еліза Гаспарін, Швейцарія;

Деніз Германн, Німеччина;

Ванесса Гінц, Німеччина;

Юлія Джима, Україна;

Ханна Еберг, Швеція;

Кайса Мякяряйнен, Фінляндія;

Марте Олсбю, Норвегія;

Фуюко Татідзакі, Японія.

Чоловіки:

Йоханнес Бьо, Норвегія;

Беньямін Вегер, Швейцарія;

Домінік Ландертінгер, Австрія;

Ерік Лессер, Німеччина;

Фредрік Ліндстрьом, Швеція;

Арнд Пайффер, Німеччина;

Мартен Фуркад, Франція;

Лукас Хофер, Італія

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Теги: #біатлон#збірна України#Юлія Джима