Українська олімпійська чемпіонка Джима візьме участь в шоу-гонці City-Biathlon в Німеччині

Комерційна гонка відбудеться 1 вересня й транслюватиметься на загальнодоступному каналі ZDF.

Українська біатлоністка Юлія Джима візьме участь в шоу-гонці City-Biathlon, яка відбудеться 1 вересня в німецькому місті Вісбадені. Телетрансляція гонки планується на каналі ZDF, повідомляє Біатлон України. Попередні склади на гонку: Жінки: Еліза Гаспарін, Швейцарія; Деніз Германн, Німеччина; Ванесса Гінц, Німеччина; Юлія Джима, Україна; Ханна Еберг, Швеція; Кайса Мякяряйнен, Фінляндія; Марте Олсбю, Норвегія; Фуюко Татідзакі, Японія. Чоловіки: Йоханнес Бьо, Норвегія; Беньямін Вегер, Швейцарія; Домінік Ландертінгер, Австрія; Ерік Лессер, Німеччина; Фредрік Ліндстрьом, Швеція; Арнд Пайффер, Німеччина; Мартен Фуркад, Франція; Лукас Хофер, Італія

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