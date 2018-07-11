Українська олімпійська чемпіонка Джима візьме участь в шоу-гонці City-Biathlon в Німеччині
16:16, 11 липня 2018Інше
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Комерційна гонка відбудеться 1 вересня й транслюватиметься на загальнодоступному каналі ZDF.
Джима візьме участь в комерційній гонці в Німеччині / facebook.com/biathlon.com.ua
Українська біатлоністка Юлія Джима візьме участь в шоу-гонці City-Biathlon, яка відбудеться 1 вересня в німецькому місті Вісбадені.
Телетрансляція гонки планується на каналі ZDF, повідомляє Біатлон України.
Попередні склади на гонку:
Жінки:
Еліза Гаспарін, Швейцарія;
Деніз Германн, Німеччина;
Ванесса Гінц, Німеччина;
Юлія Джима, Україна;
Ханна Еберг, Швеція;
Кайса Мякяряйнен, Фінляндія;
Марте Олсбю, Норвегія;
Фуюко Татідзакі, Японія.
Чоловіки:
Йоханнес Бьо, Норвегія;
Беньямін Вегер, Швейцарія;
Домінік Ландертінгер, Австрія;
Ерік Лессер, Німеччина;
Фредрік Ліндстрьом, Швеція;
Арнд Пайффер, Німеччина;
Мартен Фуркад, Франція;
Лукас Хофер, Італія
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