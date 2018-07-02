Українець Стаховський на нервах пробився у друге коло Вімблдону

Сергій Стаховський вигравав 2-0 по партіях, але в підсумку довів справу до п'ятого, вирішального сету.

Українець Сергій Стаховський здобув перемогу в першому колі тенісного турніру Великого Шолома - Вімблдоні.

Суперником українця був португальський тенісист Жоао Соуза. У перших двох сетах перевага Стаховського було незаперечною і він повів в рахунку по партіям - 2-0.

У третій партії Стаховський вів - 5:4, але не зміг утримати сет. У четвертій партії українець з рахунку 1:0 отримав "баранку" від суперника, програвши шість геймів поспіль.

У вирішальному сеті Стаховський зробив брейк і повів 2:1. На подачі португальця в дев'ятому геймі українець отримав перший матчбол, який йому реалізувати не вдалося, але Стаховський успішно завершив поєдинок вже на своїй подачі.

Сергій Стаховський (УКРАЇНА) - Жоао Соуза (Португалія) - 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4

Наступний суперник українця визначився за підсумками матчу одинадцятого сіяного Сема Куеррі (США) і 101-ї ракетки світу Джордана Томпсона (Австралія). Американець оформив перемогу в трьох партіях: 6-2, 6-4, 6-3.