Перша ракетка України Долгополов знявся з Вімблдону і ризикує завершити кар'єру

Останній раз українець виходив на корт 14 травня.

Український тенісист, перша ракетка країни Олександр Долгополов вирішив знятися з Вімблдонського турніру, а замість нього на найпрестижнішому турнірі Великого Шолома виступить Сімоне Болеллі з Італії.

Про це повідомляє OA Sport.

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Сергій Стаховський раніше повідомив, що невідомо, чи зможе Долгополов продовжити кар'єру. У тенісиста проблеми з кистю.

Останній раз Долгополов грав 14 травня на турнірі в Римі, де поступився Новаку Джоковічу.

Торік Олександр Долгополов завершив виступи на Вімблдоні в першому раунді, не догравши через травму матч проти Роджера Федерера.