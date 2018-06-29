Перша ракетка України Долгополов знявся з Вімблдону і ризикує завершити кар'єру
19:28, 29 червня 2018Інше
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Останній раз українець виходив на корт 14 травня.
Олександр Долгополов знявся з Вімблдону / btu.org.ua
Український тенісист, перша ракетка країни Олександр Долгополов вирішив знятися з Вімблдонського турніру, а замість нього на найпрестижнішому турнірі Великого Шолома виступить Сімоне Болеллі з Італії.
Про це повідомляє OA Sport.
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Сергій Стаховський раніше повідомив, що невідомо, чи зможе Долгополов продовжити кар'єру. У тенісиста проблеми з кистю.
Останній раз Долгополов грав 14 травня на турнірі в Римі, де поступився Новаку Джоковічу.
Торік Олександр Долгополов завершив виступи на Вімблдоні в першому раунді, не догравши через травму матч проти Роджера Федерера.
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