Дзюдоїстка Каланіна і каратистка Терлюга отримали нагороди НОК найкращим спортсменам місяця (фото, відео)
Національний олімпійський комітет України традиційно підбиває підсумки місяця, нагороджуючи найкращого спортсмена місяця і найкращого тренера спеціальними відзнаками.
Сьогодні НОК виконав подвійну місію, відзначивши лауреатів відразу квітня і травня, повідомляє кореспондент УНІАН.
Найкращою спортсменкою квітня в Україні стала дзюдоїстка Єлизавета Каланіна, яка того місяця стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. У кар'єрі молодої полтавчанки це перша подібна відзнака. Відповідно найкращим тренером став наставник дзюдоїстки Василь Волошин.
Лауреатами спортивного травня стали новоспечена чемпіонка Європи з карате одеситка Анжеліка Терлюга та її тренер Денис Морозов.
Спортсмени та їхні наставники отримали свої заслужені нагороди з рук президента НОК України Сергія Бубки.
Також НОК підготував відеопрезентацію найкращих спортсменок квітня і травня - Єлизавети Каланіної та Анжеліки Терлюги.