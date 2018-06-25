Дзюдоїстка Каланіна і каратистка Терлюга отримали нагороди НОК найкращим спортсменам місяця (фото, відео)

15:25, 25 червня 2018
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У штаб-квартирі НОК нагородили найкращих спортсменок квітня і травня / УНІАН

Національний олімпійський комітет України традиційно підбиває підсумки місяця, нагороджуючи найкращого спортсмена місяця і найкращого тренера спеціальними відзнаками. 

Сьогодні НОК виконав подвійну місію, відзначивши лауреатів відразу квітня і травня, повідомляє кореспондент УНІАН. 

Найкращою спортсменкою квітня в Україні стала дзюдоїстка Єлизавета Каланіна, яка того місяця стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. У кар'єрі молодої полтавчанки це перша подібна відзнака. Відповідно найкращим тренером став наставник дзюдоїстки Василь Волошин. 

Анжеліка Терлюга - найкраща спортсменка травня / УНІАН

Лауреатами спортивного травня стали новоспечена чемпіонка Європи з карате одеситка Анжеліка Терлюга та її тренер Денис Морозов.

Спортсмени та їхні наставники отримали свої заслужені нагороди з рук президента НОК України Сергія Бубки. 

Єлизавета Каланіна / УНІАН
Анжеліка Терлюга / УНІАН

Також НОК підготував відеопрезентацію найкращих спортсменок квітня і травня - Єлизавети Каланіної та Анжеліки Терлюги.

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Теги: #НОК України#найкращий спортсмен місяця НОК