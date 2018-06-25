Дзюдоїстка Каланіна і каратистка Терлюга отримали нагороди НОК найкращим спортсменам місяця (фото, відео)

Лауреаток квітня і травня нагородив Сергій Бубка.

Національний олімпійський комітет України традиційно підбиває підсумки місяця, нагороджуючи найкращого спортсмена місяця і найкращого тренера спеціальними відзнаками.

Сьогодні НОК виконав подвійну місію, відзначивши лауреатів відразу квітня і травня, повідомляє кореспондент УНІАН.

Найкращою спортсменкою квітня в Україні стала дзюдоїстка Єлизавета Каланіна, яка того місяця стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. У кар'єрі молодої полтавчанки це перша подібна відзнака. Відповідно найкращим тренером став наставник дзюдоїстки Василь Волошин.

Лауреатами спортивного травня стали новоспечена чемпіонка Європи з карате одеситка Анжеліка Терлюга та її тренер Денис Морозов.

Спортсмени та їхні наставники отримали свої заслужені нагороди з рук президента НОК України Сергія Бубки.

Також НОК підготував відеопрезентацію найкращих спортсменок квітня і травня - Єлизавети Каланіної та Анжеліки Терлюги.