Український тенісист Стаховський отримав перепустку до основної сітки Вімблдону

09:46, 25 червня 2018
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Сергій Стаховський зіграє в основному раунді Вімблдонського турніру / btu.org.ua

Українець отримав від організаторів wild card на гру на участь в основній сітці Вімблдону після перемоги на турнірі серії "челленджер" у британському Ілклі.

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Ім'я Стаховського є в списку гравців, яким видано wild card до основної сітки головного трав'яного турніру сезону. Таких гравців загалом буде вісім.

Як повідомляв УНІАН, Стаховський став переможцем турніру в Ілклі, обігравши у фіналі Оскара Отто.

Перший раунд Вімблдону стартує 2 липня у Лондоні.

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Теги: #Сергій Стаховський#Вімблдон-2018