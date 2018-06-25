Український тенісист Стаховський отримав перепустку до основної сітки Вімблдону
09:46, 25 червня 2018Інше
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Це сталося завдяки перемозі Сергія на турнірі в британському Ілклі.
Сергій Стаховський зіграє в основному раунді Вімблдонського турніру / btu.org.ua
Український тенісист Сергій Стаховський зіграє в основній сітці на найпрестижнішому турнірі серії Великого Шолома - Вімблдоні.
Українець отримав від організаторів wild card на гру на участь в основній сітці Вімблдону після перемоги на турнірі серії "челленджер" у британському Ілклі.
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Ім'я Стаховського є в списку гравців, яким видано wild card до основної сітки головного трав'яного турніру сезону. Таких гравців загалом буде вісім.
Як повідомляв УНІАН, Стаховський став переможцем турніру в Ілклі, обігравши у фіналі Оскара Отто.
Перший раунд Вімблдону стартує 2 липня у Лондоні.
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