Український тенісист Стаховський отримав перепустку до основної сітки Вімблдону

Це сталося завдяки перемозі Сергія на турнірі в британському Ілклі.

Український тенісист Сергій Стаховський зіграє в основній сітці на найпрестижнішому турнірі серії Великого Шолома - Вімблдоні.

Українець отримав від організаторів wild card на гру на участь в основній сітці Вімблдону після перемоги на турнірі серії "челленджер" у британському Ілклі.

Читайте такожНайкраща тенісистка України і 5-а ракетка світу Світоліна почала підготовку до Вімблдону-2018

Ім'я Стаховського є в списку гравців, яким видано wild card до основної сітки головного трав'яного турніру сезону. Таких гравців загалом буде вісім.

Як повідомляв УНІАН, Стаховський став переможцем турніру в Ілклі, обігравши у фіналі Оскара Отто.

Перший раунд Вімблдону стартує 2 липня у Лондоні.