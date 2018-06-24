Жіноча збірна України з регбі-7 вийшла у фінал домашнього чемпіонату Європи

У півфіналі Україна обіграла Швецію - 17:12.

Жіноча збірна України з регбі-7 вийшла у фінал чемпіонату Європи в дивізіоні А, який проходить на батьківщині, в Дніпрі.

Про це повідомляє Трибуна.

Спочатку українська збірна успішно подолала груповий раунд, зайнявши друге місце в групі, вийшовши у плей-офф чемпіонату Європи. Українки спочатку розгромили Ізраїль 34:0, потім крупно обіграли Латвію 45:5, але поступилися Румунії 10:24.

В 1/4 фіналу українки розгромили Швейцарію з рахунком 39:0.

У півфіналі Україна обіграла Швецію 17:12 і вийшла у фінал.

У фінальному матчі українки зіграють з переможцем пари Голландія – Румунія.

Дві команди-фіналістки отримають підвищення у вищий дивізіон.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи в 2017 році жіноча збірна України посіла третє місце.