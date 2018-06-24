Жіноча збірна України з регбі-7 вийшла у фінал домашнього чемпіонату Європи
14:36, 24 червня 2018Інше
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У півфіналі Україна обіграла Швецію - 17:12.
Жіноча збірна України з регбі-7 вийшла у фінал чемпіонату Європи / rugby.org.ua
Жіноча збірна України з регбі-7 вийшла у фінал чемпіонату Європи в дивізіоні А, який проходить на батьківщині, в Дніпрі.
Про це повідомляє Трибуна.
Спочатку українська збірна успішно подолала груповий раунд, зайнявши друге місце в групі, вийшовши у плей-офф чемпіонату Європи. Українки спочатку розгромили Ізраїль 34:0, потім крупно обіграли Латвію 45:5, але поступилися Румунії 10:24.
В 1/4 фіналу українки розгромили Швейцарію з рахунком 39:0.
У півфіналі Україна обіграла Швецію 17:12 і вийшла у фінал.
У фінальному матчі українки зіграють з переможцем пари Голландія – Румунія.
Дві команди-фіналістки отримають підвищення у вищий дивізіон.
Зазначимо, що на чемпіонаті Європи в 2017 році жіноча збірна України посіла третє місце.
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