Жіноча збірна України з регбі-7 вийшла у фінал домашнього чемпіонату Європи

14:36, 24 червня 2018
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Жіноча збірна України з регбі-7 вийшла у фінал чемпіонату Європи / rugby.org.ua

Про це повідомляє Трибуна.

Спочатку українська збірна успішно подолала груповий раунд, зайнявши друге місце в групі, вийшовши у плей-офф чемпіонату Європи. Українки спочатку розгромили Ізраїль 34:0, потім крупно обіграли Латвію 45:5, але поступилися Румунії 10:24.

В 1/4 фіналу українки розгромили Швейцарію з рахунком 39:0.

У півфіналі Україна обіграла Швецію 17:12 і вийшла у фінал.

У фінальному матчі українки зіграють з переможцем пари Голландія – Румунія.

Дві команди-фіналістки отримають підвищення у вищий дивізіон.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи в 2017 році жіноча збірна України посіла третє місце.

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Теги: #регбі