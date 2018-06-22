В Україні вперше відбудеться чемпіонат Європи з регбі-7 серед жінок

Турнір збере 12 команд континенту з другого за значимістю дивізіону.

23-24 червня Україна вперше прийматиме континентальну першість серед жіночих команд з регбі-7.

Про це під час прес-конференції повідомив Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, йдеться на офіційному сайті Міністерства.

«Для нас це велика спортивна подія, яка відбудеться в країні. У 2009 році Міжнародним олімпійським комітетом було прийнято рішення про визнання регбі-7 олімпійським видом спорту. У 2016-му році команди з різних країн світу вперше взяли участь в Олімпійських іграх. І ось вперше в Україні проходитиме чемпіонат Європи з регбі-7 серед 12 жіночих команд», - відзначив Жданов.

Місцем проведення цієї події в світі олімпійського спорту стало м. Дніпро. За словами Міністра - це місто має добре розвинуту спортивну інфраструктуру, а також ставало центром для проведення континентальних змагань з регбі.

Вже за кілька днів на спортивній арені «Метеор» зустрінуться кращі європейські регбійні жіночі збірні, які представляють Нідерланди, Швецію, Швейцарію, Чехію, Угорщину, Фінляндію, Норвегію, Латвію, Ізраїль, Австрію, Румунію та Україну. Протягом двох днів команди виборюватимуть право наступного 2019 року виступати у складі найсильніших команд Європи – дивізіоні “GRANDPRIXSERIES”.

«Два дні матимемо дуже динамічні змагання. Міністерство молоді та спорту України безумовно підтримує чемпіонат. І за рахунок платників податків на проведення чемпіонату Європи з регбі-7 серед жінок виділено 3 млн. грн. з державного бюджету», - підкреслив урядовець.

Ігор Жданов запросив вболівальників підтримати українську збірну та відзначив, що змагання стануть черговим яскравим прикладом того, як виконується одне зі стратегічних завдань Міністерства – повернення престижних міжнародних змагань на територію України.

«Після початку агресії Росії проти України, незважаючи на деякий скептицизм окремих закордонних колег, країна вже успішно прийняла низку чемпіонатів не лише континентального, а й світового рівня. Це чемпіонати Європи з боксу та стрибків у воду, чемпіонати світу серед дорослих та юніорів з хокею, фінал Ліги Чемпіонів УЄФА та інш. Їх належну організацію, а також забезпечення рівня безпеки високого оцінили міжнародні спортивні представництва», - наголосив Ігор Жданов.

Свою впевненість, що проведення чемпіонату Європи з регбі-7 серед жінок високо оцінять і міжнародні експерти, і учасники, і гості спортивного свята висловив президент федерації регбі України Євген Баженков.

Оптимістичний очільник федерації і щодо участі вітчизняної збірної у турнірі. висловив сподівання, що наші співвітчизниці зуміють покращити минулорічний результат, адже 2017 року українська команда стала бронзовим призером континетальної першості.