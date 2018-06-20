Світоліна вийшла до третього кола тенісного турніру в Бірмінгемі

Українка впевнено у двох партіях обіграла француженку Корне.

У Бірмінгемі (Великобританія) завершився матч 2-го кола тенісного турніру серії WTA Nature Valley Classic, в якому зустрічалися українка Еліна Світоліна та Алізе Корне з Франції.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину. І практично протягом всього часу гри українка мала відчутну перевагу над суперницею.

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У чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу Петра Мартіч (Хорватія) - Марія Бузарнеску (Румунія).

Крім того, завтра свій матч 2-го кола проведе ще одна українка Леся Цуренко, якій належить зіграти з Дариною Касаткіної з Росії.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Бірмінгемі проходить з 16 по 24 червня.