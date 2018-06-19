Збірна України завоювала 5 медалей на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу

Першість планети проходила в Канаді.

У канадському Калгарі завершився чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу серед дорослих, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат.

Збірна України повернулася зі змагань, маючи в своєму активі 5 нагород! Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Тетяна Щавінська (юніори) виборола золото та встановила рекорд Європи в сумі трьох вправ та рекорд світу у жимі лежачи.

Читайте такожЧемпіонка Всесвітніх ігор Лариса Соловйова: Колись давно підрахувала, що за одне тренування піднімаю до 20 тонн. Але зараз таких підрахунків вже не веду

Антон Бірук (юнаки) виборов «мале золото» у присіданнях та становій тязі, а також велику золоту медаль у сумі триборства.

Софія Рудь (юніори) виборола срібло у ваговій категорії до 63 кг з бронзою в жимі та сріблом у тязі та присідання, а також встановила рекорд Європи серед юніорок в тязі.

Станіслав Здробилко виборов золото в жимі та срібло у присіданні, але не зробив жодної результативної спроби в тязі. Дмитро Вовк виборов золото в жимі лежачи.

Серед юнаків бронзові медалі за сумою та в кожній з трьох вправ здобув Ігор Оробець (105 кг).

Катерина Ткачук (63 кг) виступала серед дівчат і стала бронзовою призеркою чемпіонату світу, завоювавши срібло у присіданнях та золото в жимі лежачи з новим рекордом Європи у цій вправі.

Олексій Вишницький у відкритій віковій категорії здобув дві «малі бронзи» - у присіданнях і тязі.