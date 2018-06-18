Українські дзюдоїсти тріумфально виступили в Глазго

На чемпіонаті Європи з дзюдо серед ветеранів наша збірна здобула 14 медалей.

У шотландському Глазго завершився чемпіонат Європи з дзюдо серед ветеранів.

Збірна України виступила з відмінним результатом, завоювавши на першості континенту 14 медалей - п'ять золотих, чотири срібні та п'ять бронзових.

Про це повідомили УНІАН у Федерації дзюдо України.

Перше українське золото завоював один з найтитулованіших ветеранів-дзюдоїстів Нугзар Месаблівшвілі з Києва. Ще один українець з грузинським прізвищем - Ілля Чимчиурі з Дніпра - також підняв синьо-жовтий прапор над головою, перемігши в категорії М4, до 90 кг.

Читайте такожУкраїнський пловець Говоров виграв 2 золота на етапах змагань серії "Маре Нострум"

Український гімн грав також для Лариси Масенко з Києва (категорія F4, до 70 кг) та Сергія Балабана з Дніпра (M2, до 90 кг).

У заключний день чемпіонату Європи збірна України виграла золоту нагороду командних змагань "стінка на стінку" в категорії ТМ30 (спортсмени від 30 до 39 років). У драматичному півфіналі проти команди Азербайджану українці програвали - 0:2, але змогли вирвати перемогу з рахунком 3:2. У матчі за "золото" з німецькими дзюдоїстами все стало зрозуміло вже на самому початку. 5:0 - переконливий тріумф наших ветеранів.

Чемпіонат Європи з дзюдо серед ветеранів проходив з 14-го по 17 червня в Шотландії.