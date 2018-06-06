Українці Світоліній, що входить в Топ-5 світового тенісу, видали wild-card турніру в Бірмінгемі

Вітчизняна тенісистка раніше забула заявитися на змагання в Англії.

Еліна Світоліна стала однією з учасниць турніру тенісного турніру в рамках підготовки до Вімблдону-2018 в Бірмінгемі.

Організатори надали українці "вайлд-кард", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Я так радію можливості знову приїхати в Бірмінгем. Це ідеальне місце для проведення матчів на траві напередодні Вімблдону. До того ж склад учасниць в цьому році буде дуже сильним, і я розумію, що конкуренція буде серйозною. Я рада стати учасницею турніру", - цитує Світоліну сайт WTA.

Раніше Світоліна дала прес-конференцію після свого останнього матчу на "Ролан Гаррос", де, зокрема, спортсменка розповіла про плани на найближче майбутнє, повідомляв Isport.

"Далі в моїх планах взяти паузу і відновитися фізично. Звичайно, після Великого Шолома, я б хотіла отримати вільний час і також відновити моральні сили. А потім буду тренуватися на траві. Сподіваюся, зможу отримати "wild card" в Бірмінгемі, тому що я забула записатися в заявку. Тому, сподіваюся, зможу виступити там, а потім вже їду на Вімблдону", - процитував Світоліну btu.org.ua.

Турнір в Англії пройде з 16 по 24 червня.