Українські борці виграли першу медаль на ЧЄ і гарантували собі ще дві

Ельмар Нуралієв завоював бронзову медаль ЧЄ-2018 з греко-римської боротьби для збірної України.

Ельмар Нуралієв, який виступає у ваговій категорії до 77 кг, приніс Україні першу медаль чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів віком до 23 років, який проходить у Стамбулі.

У своєму бронзовому фіналі, український борець за 15 секунд поклав на лопатки хорватського опонента Каменьясевича, повідомляє Isport.

Яскравий "кидок через стегно", приніс Нуралієву бронзу.

Ще дві медалі гарантували собі Ярослав Фільчаков і Владлен Козлюк. Обидва відмінно пройшли свою сітку і вийшли в золотий фінал. В обох суперниками по фіналу будуть росіяни. Медалі тут будуть розіграні сьогодні, у середу, 6 червня.