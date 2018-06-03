Українські велогонщики посіли три призових місця в останній день гонки Race Horizon Park

Відзначилися Володимир Джус, Валерія Кононенко та Ольга Шекель.

Бізнес-центр Horizon Park став точкою відліку і місцем фінішу міжнародної одноденної гонки Horizon Park Classic в категорії 1.2 Міжнародного союзу велосипедистів UCI.

«Класична» дистанція завершила програму серії міжнародних велогонок Race Horizon Park 2018 у українській столиці. Свою новітню історію в міжнародному статусі Race Horizon Park веде саме з цієї гонки - в 2012-му році кільце в Солом'янському районі, побудоване навколо проспекту Лобановського і Протасового Яру, повернуло Київ в міжнародний велосипедний календар, повідомляється на офіційному сайті змагання.

У гонці брали участь всі команди і гонщики, які стартували і в попередні два дні - 18 команд, сім українських колективів і 11 - зарубіжних команд з 7 країн Європи і Азії. Вони проїхали 12 кіл по 8 кілометрів, загальна протяжність дистанції склала 96 кілометрів.

Кращими в гонці Horizon Park Classic стали представники Білорусі, України і Данії:

1 місце - Броніслав Самойлов, Minsk Cycling Team, Білорусь

2 місце - Володимир Джус, Lviv Cycling Team, Україна

3 місце - Расмус Ланд, Team AURA Energi - CK AARUS, Данія

Володимир Джус, Lviv Cycling Team, Україна, срібний призер гонки Horizon Park Classic, пілся гонки відзначив:

- Я просто щасливий! Дуже радий, що все вийшло. Якби не команда, п'єдесталу не було б. Тому велика подяка всій команді за підтримку, це великий успіх!

«Гонка Classic вже багато років не змінюється, чому і називається« класикою», - говорить Олександр Башенко, Президент Федерації велосипедного спорту України та голова організаційного комітету Race Horizon Park. - «Цей маршрут дуже цінують гірники, так як він включає один протяжний підйом, який проходить по проспекту Лобановського, і досить важкий спуск по вулиці Протасів Яр. Складність в його проходженні полягає в тому, що на високій швидкості спортсмени повинні увійти в віраж і вийти на фінішну пряму. Це дуже динамічне кільце, яке сприяє агресивному веденню гонки, що не раз відзначали судді UCI, які приїжджали до Києва. Звичайно, цей маршрут нам також цікавий і з точки зору маркетингу, що пояснювати не треба. І, окремо хочу підкреслити, що ми дуже цінуємо дружнє ставлення до гонки з боку жителів Солом'янського району, впевнений, вони зуміють показати, що фани велоспорту не поступаються футбольним в підтримці своїх спортсменів! »

Окрім того, у неділю в смт. Сухолуччя втретє поспіль пройшла міжнародна індивідуальна гонка для жінок VR Women ITT, другий з жіночих стартів в рамках серії міжнародних українських велогонок Race Horizon Park. Як і в попередні два роки, Вишгородський район Київської області надав елітним українським і зарубіжним спортсменкам відмінні умови і прекрасний асфальт. Крім того, в календарі як жіночих, так і чоловічих стартів не надто часто зустрічаються одноденні оброблення, тому VR Women ITT користується великим попитом і любов'ю у гонщиць.

На цей раз жіночому пелотону належало проїхати 27,2 кілометрів по колу, який крім Сухоліт включав в себе Толоконов і Ясногородку. З самого початку стало зрозуміло, що боротьба буде дуже конкурентною, і все-таки, на тлі інших суперниць сьогодні дуже виділялася Антрім Крістофур з Кіпру, яка в даній гонці виступала за збірну Київської області. Крістофур досить впевнено лідирувала на всіх відсічення і змогла відсвяткувати вражаючу перемогу.

В іншому, подіум VR Women ITT виявився більш ніж українським. Дуже добре виступила знаменита Валерія Кононенко, що представляє львівську команду Mix Team Lviv. Валерія тримала дуже високий середній темп, який був особливо відзначений експертами. Ну а в боротьбі за третє місце пальма першості дісталася лідеру національної збірної України Ользі Шекель, яка вчора не тільки допомогла абсолютної чемпіонці України Євгенії Висоцької виграти Horizon Park Women Challenge, а й самої піднятися на подіум. Два місця на п'єдесталі на двох поспіль гонках - інакше як видатним цей виступ не назвеш.