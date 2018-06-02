Українка Висоцька і білоруський велогонщик Самойлов виграли гонку на Майдані

Висоцька і Шекель змогли принести збірній України переможний дубль.

Суботні міжнародні одноденки Horizon Park Women Challenge і Horizonм Race Park Maidan зі стартом та фінішем на центральній вулиці Києва вже давно стали своєрідною родзинкою і апофеозом традиційної столичної серії шосейних велоперегонів Race Horizon Park (категорія 2.1 Міжнародного союзу велосипедистовUCI).

Тоді як аж до минулого року гонщикам був запропонований маршрут з великою концентрацією кругляків, у 2017-му організаційний комітет перегонів пішов на серйозні зміни, зробивши велике коло по проспекту Перемоги до метро Нивки, повідомляє офіційний сайт змагань.

На папері це зробило маршрут гонки трохи більш простим і, здавалося б, оптимальним для гонщиків спринтерського амплуа. І дійсно, в минулому році як мінімум чоловіча гонка Race Horizon Park Maidan завершилася груповим спринтом, перемогу в якій тоді здобув данець Расмус Гиннеруп. Але вже в цьому році, в реальності сталося зовсім навпаки.

За традицією, яка, до речі, була порушена в минулому році, першими на старт у суботу вийшли жінки, які змогли зібрати дуже представницький склад учасників, включаючи найпотужнішу італійську командуВеРіпк. Втім, головними фаворитами вважалися гонщиці національної збірної України, яку в даній конкретній гонці очолила Ольга Шекель, володіє вельми непоганим спринтерським ривком – не будемо забувати про в теорії спринтерському характер гонки.

Тим не менш, вже після першого кола 95-кілометровій дистанції, яку належало подолати представницям прекрасної статі, стало зрозуміло: групового спринту в класичному розумінні цього словосполучення очікувати не варто. Досить швидко сформувався досить великий відрив, який моментально залишив всіх не потрапили в нього гонщиці без шансів. І ось тут стався досить знаменний сюрприз: спочатку Євгенія Висоцька, абсолютна чемпіонка України і видатна гірником, повинна була працювати на Шекель. Тим не менш, ветерану жіночого велоспорту вдалося атакувати на останньому колі, Ольга її прикрила, – і в кінцевому рахунку Висоцька і Шекель змогли принести збірної України переможний дубль. Третю позицію зайняла чеська спортсменка Лусія Хофманн з Dukla Praha.

«Якщо чесно, я зовсім не очікувала, що зможу виграти саме на цій плоскій по рельєфу трасі», – зізналася Висоцька після фінішу, повідомивши про те, що початковий план полягав у підтримці Ольги Шекель у боротьбі за перемогу. «Але ми ідеально спрацювали як команда і тепер можемо насолоджуватися досягнутим успіхом». У подібному ключі висловилася і сама Шекель: «Дуже приємно, що ми не повторили помилок минулого року, коли ми пропустили дурний відрив, і тримали ситуацію під контролем від початку до кінця. Я дуже рада за Женю і за всю команду».

Старт чоловічої гонки, довжина якої склала 133 кілометри, був дан приблизно через годину після фінішу у жінок. Як і на всьому Race Horizon Park в цьому році, основною інтригою стало те, як гонка на Майдані буде виглядати без української команди Kolss Cycling Team, яка домінувала на домашніх гонках в останні роки. І дійсно, як і на що відкриває великий велосипедний уїк-енд гонці в Чабанах, що розвиваються на трасі події виявилися набагато більш цікавими та напруженими.

В цілому, атаки пішли з перших метрів дистанції, але приблизно до третього кола устоявся численний за складом відрив, в якому були представлені практично всі найсильніші команди. З нього приблизно за 50 кілометрів до фінішу потужну атаку здійснив Олександр Головаш з національної збірної України, який кинувся в затяжний сольний відрив. Приблизно за півтора кола до фінішу його, втім, добрали колишні союзники по від'їзду, – і буквально відразу ж, причому просто на рівнині, свій ривок зробив титулований і досвідчений білорус Броніслав Самойлов, який представляє Minsk Cycling Club.

Завдяки тому, що у відриві також був представлений і інший гонщик цієї команди, яскравий класик-однодневщик Станіслав Божков, мінчанам вдалося розіграти командну картку. Божков блокував всі спроби атак конкурентів, а Самойлов тим часом стрімко від'їжджав від конкурентів. У підсумку-заслужена перемога дісталася саме білорусу. Друге місце зайняв польський гонщик Войцех Шикала з Wibatech, третім став українець Ілля Клепіков з єдиною міжнародною української команди Lviv Cycling Team.

«Я неймовірно радий, що сьогодні вдалося перемогти. Ми все зробили практично ідеально, Станіслав Божков відмінно мене підстрахував», – розповідь Самойлов після фінішу. «Перемога стала плодом чудової командної роботи». Minsk Cycling Club традиційно є постійним гостем серії гонок Race Horizon Park, але вище другого місця спринтера Сергія Попка три роки тому на Майдані поки не піднімалося. Так що перемога для білорусів досить символічна. Для поляка Шикалы ж друге місце – наразі найкращий результат у його професійній кар'єрі: «Я цього не очікував, але радий, що мені вистачило сил включитися в боротьбу за подіум, поки наш основний склад їде гонку в Польщі».

Завтра серія міжнародних велоперегонів Race Horizon Park завершиться чоловічою гонкою Horizon Park Classic в Солом'янському районі Києва.