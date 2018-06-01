Олімпійську чемпіонку з Росії не пустили до свекрухи в Київ після відвідин Криму

Фигуристика Катерина Боброва вигравала олімпійське золото на "домашній" Олімпіаді-2014 в Сочі.

Російська фігуристка Екатеприна Боброва поскаржилася на те, що її не пустили до Києва на ювілей до матері чоловіка (свекрухи).

Пост про сформовану ситуацію і попередню поїздку в Крим спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Буквально сьогодні вночі ми разом з чоловіком летіли на велике і важливе родинне свято – у Київ на ювілей його мами, моєї улюбленої свекрухи, - зазначила спортсменка..- І мене не пустили в Україну, так як деякий час тому я була запрошена на зустріч з діточками з Артеку, щоб провести Олімпійський урок, де ми з ними дуже святковою, теплій і дружній атмосфері спілкувалися про життя, спорт, здоров'я, подолання труднощів, досягнення цілей.. а ще, наприклад, про дружбу – з діточками з різних країн: Росії, Білорусії, Казахстану і ще дуже багатьох країн. А Артек знаходиться в Криму. І ось у мене чисто ЛЮДСЬКИЙ питання. Що може бути правильним у даній ситуації? Не їхати спілкуватися з дітьми із різних країн, що було їм так важливо, що викликало сльози щастя, що породжувало мотивацію і радість, й наснага? І викликало їх такий світлий сміх і посмішки.. І наше спілкування тривало набагато довше запланованого, тому що ми просто не могли зупинитися! Або відмовлятися від можливості їхати до своєї родини, вітати улюблену маму чоловіка з таким важливим святом, провести два дні в оточенні своєї родини, сім'ї чоловіка ? Я вам чесно скажу - у мене немає відповіді на це питання. Але я дуже хочу, щоб у ВСІХ нас з вами взагалі не було причин подібні питання задавати і приймати подібні рішення. Миру всім нам. І взаєморозуміння. Від усього серця. А я, на превеликий жаль, не зможу приїхати в гості до рідних ще як мінімум три роки".

Спортсменка повинна була б знати, що згідно з законами України.вона не мала право в'їжджати на територію окупованої Криму з території РФ.

Боброва.є олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи. На чемпіонаті світу її вышее досягнення - срібна медаль.