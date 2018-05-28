Цуренко вийшла у друге коло "Ролан Гаррос", Бондаренко програла на старті

Дві українки провели свої матчі у другий день Відкритого чемпіонату Франції.

У Парижі проходить другий день Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, де свої матчі провели дві українські тенісистки.

Леся Цуренко виграла своє протистояння у Стефані Фегле зі Швейцарії, а Катерина Бондаренко програла Донні Векіч з Хорватії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч Цуренко і Фегле тривав 2 години та 1 хвилину і пройшов у впертій боротьбі. Українка програла першу партію - 4:6, але зуміла виграти дві наступні - по 6:2, а разом з ними і матч.

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Цуренко не виконала жодного ейса, проти 2 - у суперниці, а також допустила 3 подвійних помилки - проти 1 у Фегле. Разом з тим вона виграла 98 розіграшів м'ячів у матчі, проти 81 - у швейцарки, що і стало основним чинником успіху.

У свою чергу, Бондаренко легко, в двох партіях, поступилася Векіч - 2:6, 4:6.

Як повідомляв УНІАН, напередодні свої матчі виграли Еліна Світоліна і Катерина Козлова.