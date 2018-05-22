15-річна українка Костюк виграла в першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос

Марта Костюк вдало стартувала у відборі турніру Великого Шолома.

Молода українська тенісистка Марта Костюк вийшла в другий етап кваліфікації турніру Великого Шолома " - "Ролан Гаррос".

У першому раунді 15-річна українка обіграла японку Ері Ходзумі, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Більше двох годин дівчата боролися за путівку в наступне коло відбіркового турніру. По ходу першої партії Костюк поступалася 1-3, але зуміла перехопити ініціативу і виграти п'ять з наступних шести геймів. Марті вдалося зрівняти рахунок з 1-3 і в другому сеті, після чого суперниці ще раз обмінялися брейками. З другого прихованого сетболи японка бере третій гейм на подачі нашої тенісистки, а потім успішно подає на партію.

У вирішальному сеті Костюк вирвалася вперед 5-2, але потім втратила свою подачу - 5-4. Після двох програних геймів Марта нав'язала боротьбу на прийомі і на цей раз дійшла до матчболів, які успішно реалізувала.

У другому відбірковому колі українка зустрінеться з 24-річною Мартіною Тревісан (185-й номер рейтингу).

Ролан Гаррос. Кваліфікація. Перший раунд

Марта Костюк (Україна) - Ері Ходзуми (Японія) 6-4, 4-6, 6-4