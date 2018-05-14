Українка Беломоіна виграла турнір Гран-прі з маунтенбайку в Австрії (відео)

Найближчу переслідувачку в дисципліні крос-кантрі українка випередила на дві з половиною хвилини.

Українська спортсменка Яна Беломоіна завоювала перше місце на турнірі серії MTB Grand Prix з маунтенбайку в австрійському Обертрауні.

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Виступаючи в дисципліні крос-кантрі, лучанка Беломоіна показала найкращий час - 1 годину 33 хвилини 3,09 секунди. Свою найближчу переслідувачку з Угорщини Беломоіна випередила на дві з половиною хвилини. Третє місце посіла спортсменка з Мексики.

Як повідомляв УНІАН, Яна Беломоіна і Олег Канака Олег стали найкращими велогонщиками 2017 року в Україні.