Українка Беломоіна виграла турнір Гран-прі з маунтенбайку в Австрії (відео)

15:37, 14 травня 2018
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Українка Яна Беломоина виграла етап Гран-прі з маунтенбайку в Австрії / MTB Grand Prix

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Виступаючи в дисципліні крос-кантрі, лучанка Беломоіна показала найкращий час - 1 годину 33 хвилини 3,09 секунди. Свою найближчу переслідувачку з Угорщини Беломоіна випередила на дві з половиною хвилини. Третє місце посіла спортсменка з Мексики.

Як повідомляв УНІАН, Яна Беломоіна і Олег Канака Олег стали найкращими велогонщиками 2017 року в Україні.

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Теги: #Яна Беломоїна#маунтенбайк