Запорізький Мотор став 6-кратним чемпіоном України з гандболу
У Запоріжжі відбувся центральний матч туру чемпіонату України з гандболу серед команд Суперліги, в якому "Мотор" обіграв ЗТР і достроково став чемпіоном України.
Гра завершилася з рахунком 35:29, повідомляє офіційний сайт ГК "Мотор".
Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Артем Козакевич, на рахунку якого 11 голів. У Бориса Пухівської і Захара Денисова - по 6 точних кидків на рахунку.
"Мотор" став шестиразовим чемпіоном України. Цікаво, що всі шість титулів команда здобула протягом шести сезонів поспіль
Згідно з регламентом української гандбольної Суперліги золота серія була б призначена у тому випадку, якщо різниця між першою та другою командами за підсумками 32 турів регулярного чемпіонату становила менше 8 очок. Перед сьогоднішнім матчем «Мотор» на рахунку якого була 31 гра (у ЗТР позаду 30 ігор Суперліги) в турнірній таблиці «Мотор» випереджав конкурента на 10 очок. З урахуванням перемоги в останній грі різниця збільшилася до 12 балів.