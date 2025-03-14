Українці Артем Довбик та Роман Яремчук завершили свої виступи у єврокубках цього року.

Завершилися всі матчі 1/8 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій, в результаті чого стали відомі чвертьфіналісти цих турнірів.

Таким чином, до наступного раунду вийшов німецький "Айнтрахт", який пройшов нідерландський "Аякс" з рахунком 6:2 за підсумком двох матчів.

"Рома" українського нападаючого Артема Довбика, граючи у меншості майже весь матч, поступилась на виїзді іспанському "Атлетику" 3:1 (4:3 за сумою протистояння).

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Римський "Лаціо", зігравши внічию 1:1 з чеською "Вікторією Пльзень", також пробився до чвертьфіналу за рахунок перемоги за виїзді 2:1 тижнем раніше.

Норвезький "Буде-Глімт" несподівано пройшов "Олімпіакос" Романа Яремчука, який відзначився дублем у матчі, який закінчився з рахунком 2:1 на користь греків. Долю протистаяння вирішив домашній розгром 3:0 минулого тижня.

Французький "Ліон" без проблем розібрався з румунським "Стяуа", розгомивши суперників з рахунком 4:0 після впевненої переомги на виїзді 3:1.

Англійський "Манчестер Юнайтед" пройшов іспанський "Реал Сосьєдад", перемігли вдома 4:1 після нічиєї на виїзді 1:1.

Лондонський "Тоттенгем" у протистоянні з нідерландським "АЗ" здобув домашню перемогу з рахунком 3:1, реабілітувавшись за виїзну поразку 0:1 та пройшов далі.

Шотландський "Рейнджерс" поступився вдома турецькому "Фенербахче" з рахунком 0:2 після перемоги на виїзді 3:1. Після серії пенальті путівку до чвертьфіналу вирвав "Рейнджерс".

Пари чветьфіналістів виглядають наступним чином: "Тоттенгем" - "Айнтрахт", "Буде-Глімт" - "Лаціо", "Ліон" - "Манчестер Юнайтед" та "Рейнджерс" - "Атлетік". Матчі будуть зіграні 10 та 17 квітня.

У Лізі конференцій чвертьфіналістами стали: словенський "Цельє", бельгійський "Секль Брюгге", австрійський "Рапід", швецький "Юргорден", іспанський "Бетіс", італійська "Фіорентина", лондонський "Челсі" та польська "Легія".

Ліга чемпіонів - хто вийшов до чвертьфіналу

За підсумками матчів 1/8 фіналу сформовані чотири чвертьфінальні пари: "Арсенал" (Англія) - "Реал" (Іспанія), ПСЖ (Франція) - "Астон Вілла" (Англія), "Барселона" (Іспанія) - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).,"Баварія" (Німеччина) - "Інтер" (Італія)

Чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів з футболу відбудуться 8-9 та 15-16 квітня. Фінал турніру пройде 31 травня на "Альянц-Арені" в Німеччині.

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