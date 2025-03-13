Раніше путівки до чвертьфіналу оформили каталонська "Барселона", мюнхенська "Баварія", міланський "Інтер" та паризький "ПСЖ".

Завершилися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і визначилися всі чвертьфіналісти цьогорічного розіграшу. Таким чином до наступного раунду пройшли лондонський "Арсенал", дортмундська "Боруссія", бірмінгемська "Астон Вілла" та мадридський "Реал".

Раніше відбувся матч між французьким "Ліллем" та "Боруссією" Дортмунд, перша гра між якими закінчилася з рахунком 1:1.

На 5-й хвилині Ісмаїлі віддав асист на Девіда, який відкрив рахунок у матчі. На 54-й хвилині господарі сфолили на Гірассі і арбітр призначив пенальті. Емре Джан реалізував удар з 11 метрів і відновив рівновагу. На 65-й хвилині Гірассі віддав передачу на Максиміліана Баєра, який з лінії штрафного майданчика відправив м'яч у ворота і вивів гостей вперед.

Відео дня

"Боруссія" Дортмунд в 1/4 фіналу зіграє проти іспанської "Барселони".

Лілль (Франція) - Боруссія Дортмунд (Німеччина) - 1:2

Голи: Девід, 5 - Джан, 54 (пен), Баєр, 65

У іншому матчі лондонський "Арсенал" зізграв внічию з нідерландським "ПСВ" 2:2 після розгромної перемоги на виїзді 1:7. Український футболіст господарів Олександр Зінченко на 6-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Ще один гол за "канонірів" у цьому матчі забив Деклан Райс. У складі ПСВ відзначилися Іван Перішич і Кохайб Дріуш.

"Арсенал" у чвертьфіналі зіграє проти мадридського "Реалу".

Арсенал - ПСВ - 2:2

Голи: Зінченко, 6, Райс, 37 - Перішич, 18, Дріуш, 70

Інший представник Англії "Астон Вілла" розгромно перемогла бельгіський клуб "Брюгге" з рахунком 3:0 після перемоги в гостях 3:1. Дубль у складі вілланів оформив Марко Асенсіо, ще один гол забив Іан Матсен. У чвертьфіналі "Астон Вілла" зіграє проти "ПСЖ".

Астон Вілла - Брюгге - 3:0

Голи: Асенсіо, 50, 61, Матсен, 57

Доля отстанньою путівки вирішувалась у мадридському дербі між "Атлетико" і "Реалом", перший матч між якими завершився перемогою "вершкових" вдома з рахунком 2:1. Вже на першій хвилині Атлетіко провів швидкий гол у ворота Реалу (1:0). Коннор Галлахер зрівняв ситуацію у протистоянні за сумою двох матчів. У другому таймі Вінісіус Жуніор не забив пенальті для Реала, відправивши м'яч вище поперечини. Основний час закінчився перемогою "матрасників" 1:0 і доля протистояння вирішилась у серії післяматчевих пенальті, в якій удача усміхнулась "Реалу".

Атлетіко - Реал - 1:0 (серія пенальті 2:4)

Гол: Галлахер, 1

Раніше путівки до чвертьфіналу оформили каталонська "Барселона", мюнхенська "Баварія", міланський "Інтер" та паризький "ПСЖ".

Новини Ліги чемпіонів

Чвертьфінали турніру мають відбутися 8-9 та 15-16 квітня, а півфінали - 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал Ліги чемпіонів буде зіграний 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.

Чемпіон України донецький "Шахтар" поступився дортмундській "Боруссії" у поєдинку останнього туру основного раунду Ліги чемпіонів з рахунком 1:3. В результаті українська команда посіла 27 місце, набравши 7 очок: 2 перемоги, нічия та 5 поразок.

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