Гандбольний «Мотор» підписав контракт з переможцем Ліги чемпіонів

Команду підсилить гігант зі збірної Польщі і "Віве Кельце" Матеуш Кус.

Лідер чемпіонату України з гандболу запорізький «Мотор» підписав контракт з гравцем національної збірної Польщі.

З нового сезону команду підсилить 27-річний лінійний Матеуш Кус з «Віве Кельце», повідомляє офіційний сайт "Мотора".

В складі своєї попередньої команди він вигравав Лігу чемпіонів-2016. Також в активі Куса виступ на Олімпійських іграх в Ріо-2016, де збірна Польщі зайняла четверте місце.

Новачок «Мотора» має значні дані: зріст – 2 метри, вага – 113 кілограмів.

Кус перейшов у клуб у статусі вільного агента. Його контракт з запорожцями розрахований на два роки.

Раніше повідомлялося, що після закінчення сезону «Мотор» покинуть троє гравців, два і яких грають на позиції лінійного.

Кус стане четвертим поляком в клубі. Вже сезон в «Моторі» трудяться головний тренер Патрік Ромбел, тренер з фізпідготовки Міхал Гарниш, а також гравець збірної Польщі правий напівсередній Павло Пачковскі.

Візитка

Матеуш Кус народився 14 липня 1987 року в Пекарі-Щленске (Польща). Амплуа – лінійний. Зріст – 200 см, вага – 113 кг Дружина – Кароліна, дочка – Міхаліна.

Виступав за клуби: «Olimpia Pekary Ślaskie», «Азот Пулави», «Віве Кельце» (всі – Польща).

Гравець національної збірної Польщі. Учасник Олімпійських ігор-2016 у Бразилії (4-е місце). У складі молодіжної збірної Польщі (U-21) учасник чемпіонату Європи у Швеції.

Переможець Ліги чемпіонів (1): 2016 у складі «Виве Кельце».

Чемпіон Польщі (2): двічі у складі «Виве Кельце». Володар Кубка Польщі (2).

Бронзовий призер чемпіонату Польщі (1) у складі «Азот Пулави».