В сербському Нові Сад стартує чемпіонат Європи з карате

Збірну України представлятимуть 17 атлетів, які виступлять у всіх видах програми, крім командних ката

10-13 травня у місті Нові Сад (Сербія) пройде 53-й чемпіонат Європи з карате. У турнірі беруть участь 532 спортсмена з 52 країн.

Збірну України представляють 17 атлетів, які виступлять у всіх видах програми, крім командних ката, повідомляє прес-служба Української федерації карате.

До українських каратистів суперники будуть ставитися з підвищеною увагою. Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи в 2017 році у Коджаелі (Туреччина) збірна України викликала сенсацію. Спортсмени Української федерації карате (УФК) завоювали 6 медалей (2 золотих, 1 срібну та 3 бронзових) і посіли 4-е місце в загальному заліку.

Чемпіонами Європи стали Катерина Крива (-50 кг) та жіноча команда куміте; Станіслав Горуна (-55 кг) став віце-чемпіоном; бронзові медалі завоювали Анжеліка Терлюга (-55 кг), Аніта Серьогіна (-61 кг) та чоловіча команда куміте.

Всі наші провідні бійці, чемпіони та призери Євро-2017, знаходяться в строю і готові боротися за медалі і рейтингові очки для потрапляння на Олімпійські ігри 2020 в Токіо.

Склад команди:

Ката – Крещенко Анна (№93 в рейтингу WKF), Віталій Кулик (№138).

Куміте індивідуальне:

Жінки.

Катерина Крива – 50 кг (№5), Анжеліка Терлюга – 55 кг (№1), Аніта Серьогіна – 61 кг (№2), Галина Мельник – 68 кг (№11), Анастасія Степашко – понад 68 кг (№6).

Чоловіки.

Олег Філіпович – 60 кг (№8), Гнат Пак – 67 кг (№84), Станіслав Горуна – 75 кг (№2), Валерій Чоботар – 84 кг (№4), Ярослав Горуна – понад 84 кг (№58).

Куміте командне.

Жінки.

Катерина Крива, Анжеліка Терлюга, Аніта Серьогіна, Галина Мельник.

Чоловіки.

Станіслав Горуна, Валерій Чоботар, Ігор Угнич, Різван Талібів, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал, Олександр Гревцов.

Головний тренер збірної – Антон Нікулін.

Тренери:

Ігор Богдан, Петро Корнійчук, Максим Невмержицький, Ігор Негатуров Олександр Пікулін, Микола Сираковский, Олександр Тонкошкур.

Лікар команди – Тетяна Куртян

У складі збірної представники р. Києва, Львівської, Одеської, Чернівецької та Сумської областей.