Міністр Жданов: не будемо оплачувати українським спортсменам поїздки в Росію

Міністр спорту заявив, що держава не може заборонити спортсменам їхати в ту чи іншу країну. Виключення - для тих, хто перебуває на військовій службі.

Міністерство молоді та спорту України перестане фінансувати поїздки спортсменів на змагання до Росії.

Про це глава відомства Ігор Жданов написав у Facebook.

«Міністерством не буде витрачено жодної гривні з коштів платників податків на візити атлетів в Росію. Жодних виплат державних призових за перемоги на таких змаганнях здійснено не буде. Усі попереджені, що такі поїздки до РФ небажані», — заявив він.

Міністр зазначив, що держава не може заборонити спортсменам їхати в ту чи іншу країну. Виключення робляться тільки для тих, хто перебуває на військовій службі.

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«Є окрема категорія українських атлетів — спортсмени-військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інші. Вони потенційно є головною мішенню ФСБ під час поїздок до РФ і повинні діяти у відповідності з наказами свого військового керівництва», — підкреслив Жданов.

Нагадаємо, в середині березня міністерство молоді та спорту відмовилося від всіх змагань у Росії. Вже в квітні стало відомо, що дію указу про заборону скасовано. Згідно з документом від 11 квітня, міністерство вже не забороняє, а просто не рекомендує їздити на змагання до Росії, а також відмовляється від фінансування відвідування таких змагань.