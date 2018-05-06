Українка Цуренко поступилася 10-й ракетці світу Квітовій в першому колі турніру WTA в Мадриді

Українка відібрала у суперниці лише три гейми.

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла подолати перший раунд престижного грунтового турніру серії WTA Premier Mandatory в Мадриді з призовим фондом 6,685,828 євро. Першою суперницею українки була 10-а ракетка світу Петра Квітова з Чехії. Квітова здобула легку перемогу з рахунком 6:1, 6:2. Нагадаємо, вчора в першому колі виступили ще дві українки. Еліна Світоліна обіграла Алізе Корне з Франції і пройшла до другого кола, а Марта Костюк поступилася іспанці Ларі Арруабаррені.

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