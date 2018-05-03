Американська гімнастка впала на голову під час виконання елементу на змаганні (відео)
10:54, 03 травня 2018Інше
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На щастя, значних травм спортсменка не отримала.
Морган Херд / gymnovosti.com
Американська гімнастка Морган Херд неабияк налякала глядачів чемпіонату Тихоокеанського узбережжя, коли невдало виконала стрибок з колоди та приземлилася просто на голову.
Після змагань спортсменку забрали до лікарні, та вже за кілька годин виписали. Щасливиця народилася у сорочці. Вона не отримала значних травм і навіть змогла виконати складні вільні вправи із сальто.
Американська гімнастка впала на голову під час виконання елементу на змаганні
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