Американська гімнастка впала на голову під час виконання елементу на змаганні (відео)

На щастя, значних травм спортсменка не отримала.

Американська гімнастка Морган Херд неабияк налякала глядачів чемпіонату Тихоокеанського узбережжя, коли невдало виконала стрибок з колоди та приземлилася просто на голову.

Після змагань спортсменку забрали до лікарні, та вже за кілька годин виписали. Щасливиця народилася у сорочці. Вона не отримала значних травм і навіть змогла виконати складні вільні вправи із сальто.