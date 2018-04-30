15-річна українка Костюк піднялася на 24 позиції в рейтингу найкращих тенісисток світу

Світоліна втрималася на четвертій сходинці в рейтингу WTA.

Українська тенісистка Марта Костюк за підсумками минулого тижня зробила великий стрибок у рейтингу WTA і вийшла на 134-е місце. До цього тижня 15-річна українка посідала 158-е місце, повідомляє сайт WTA.

Піднятися відразу на 24 позиції Марті Костюк вдалося завдяки успішному виступу на турнірі в Штутгарті.

Там Костюк пробилася в основну сітку через кваліфікацію і в першому раунді пройшла німкеню Антонію Лоттнер, проте потім поступилася 7-й ракетці світу Каролін Гарсії з Франції.

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Еліна Світоліна, яка вилетіла в 1/4 фіналу Штутгарта від тієї ж Гарсії, як і раніше залишається четвертою ракеткою світу. В цілому змін у топ-10 ніяких не відбулося.

Інший українці Лесі Цуренко вдалося піднятися ще на дві сходинки — з 40-го на 38-е місце.

Ще дві представниці України в першій сотні рейтингу Катерина Козлова і Катерина Бондаренко посідають 70-е і 77-е місця відповідно.

Ангеліна Калініна також зробила значний стрибок на 14 позицій і тепер посідає 137-е місце, Даяна Ястремська розташувалася на 177-му рядку.