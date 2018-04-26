Світоліна обіграла чешку Вондроушкову на турнірі в Штуттгарті, Костюк програла іспанці Гарсії

Завершилися матчі ігрового дня за участю українок.

В Штуттгарті (Німеччина) завершилися матчі ігрового дня за участю українських тенісисток на турнірі Porsche Grand Prix серії WTA, де Еліна Світоліна обіграла Маркету Вондроушову з Чехії, а Еліна Світоліна поступився іспанці Каролін Гарсії.

Світоліна виграла у впертій боротьбі з рахунком 2:6, 6:1, 3:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Її суперниця, екс-перша ракетка світу серед юніорів, жваво почала матч, легко виграла стартову партію, але потім отримала пошкодження. Поступившись в другому сеті майже начисто (1:6) Вондроушова за рахунку 2:3 у третій партії прийняла рішення достроково завершити матч.

Читайте такожБондаренко не змогла закінчити матч другого кола тенісного турніру в Стамбулі через травму

У свою чергу, юна Костюк зустрічалася з досвідченою іспанкою Гарсією та провела практично рівний матч з іменитою суперницею. Після розгромного програшу у першій партії, українка, в свою чергу, легко взяла другу партію і поступилася у третьому сеті лише в самій кінцівці - 1:6, 6:3, 5:7.

Таким чином, Світоліна залишилася єдиною представницею України на змаганнях у Німеччині.

Турнір Porsche Grand Prix серії WTA проходить в Штуттгарті (Німеччина) з 23 по 29 квітня.