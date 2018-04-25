Біатлоністи Семаков і Жирний покинули збірну України і повернуться в Росію

Обидва спортсмени не включені до складу збірної України на наступний сезон і не розглядаються в "олімпійській" перспективі.

По закінченню олімпійського сезону 2017/2018 у складі збірної України відбулися зміни - чоловічу команду покинули Олександр Жирний і Володимир Семаков.

Спортсмени, що перебралися в Україну з Росії, перед сезоном 2014/2015, більше не будуть виступати за "синьо-жовтих". Як пояснив XSPORT старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санитра, це рішення пов'язане з тим, що обидва спортсмени вже не молоді, і не розглядаються в перспективі на наступний олімпійський цикл.

Однак свою спортивну кар'єру біатлоністи завершувати не збираються. У наступному сезоні Жирний і Семаков планують виступати у себе вдома на внутрішньоросійських стартах.

Нагадаємо, що за чотири сезоні кращим особистим результатом для Жирного стало 13-е місце в спринті на етапі Кубка світу в Ханти-Мансійську. У нинішньому сезоні спортсмен провів лише три гонки на Кубку світу і завершив сезон на етапі Кубка IBU в Уваті.

Для Семакова кращим результатом на етапах Кубка світу є 12-е місце в Антхольці у нинішньому сезоні. Також, 33-річний біатлоніст взяв участі в Олімпійських іграх в Пхенчхані, де показав 31-й результат в індивідуальній гонці, 78-й у спринті і разом з командою завершив естафету на 9-й позиції.