Канадські тенісистки обіграли Україну в матчі Кубка Федерації

Впертий матч завершився перемогою суперниць у парній грі з загальним рахунком 3:2.

У Монреалі завершився матч Кубка Федерації з тенісу між збірними України та Канади, доля якого вирішилася лише в заключній парній грі.

Збірна Канади виграла із загальним рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

У парній грі проти Катерини Бондаренко і Ольги Савчук вийшли Бьянка Андреску та Габріела Дамбровски. Канадки виграли перший сет 6:3, програли другий - 4:6, але зуміли добити суперниць у вирішальній третій партії 6:3.

Раніше, в ніч на понеділок за київським часом, Ежені Бушар обіграла лідера нашої команди Лесю Цуренко - 4:6, 6:2, 7:6 (5), а Бондаренко була сильнішою за Дамбровскі - 3:6, 6:2, 6:1.

Таким чином, збірна Канади буде виступати у II Світовій групі в наступному сезоні-2019, в той час як українська команда опуститься в Групу I.