Збірна України перемогла на III чемпіонаті світу з хортингу

Турнір за участю більше ніж 250 спортсменів проходив у латвійському Даугавпілсі.

Збірна України з хортингу посіла перше загальнокомандне місце на ІІІ Чемпіонаті світу, який завершився в Даугавпілсі (Латвія).

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

У масштабних змаганнях, які об'єднали понад 250 спортсменів з 15 країн, було розіграно 80 комплектів медалей. Українські атлети, представлені найчисельнішою командою, продемонстрували бойовий дух і переможний характер, завоювавши головний приз.

Кубок за друге місце на турнірі виборола команда Литви, а третє підсумкове місце посіла збірна Латвії.

Хортинг - порівняно молодий вид єдиноборств, який з'явився менш ніж 10 років тому саме в Україні і розповсюдився за цей час у багатьох країнах Європи і світу.

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Перший чемпіонат світу відбувся в 2015 році в Польщі, друга за рахунком світова першість пройшла в 2016 році в українському Трускавці.

У третьому чемпіонаті світу, що проходив з 20-го по 22 квітня 2018 року, взяли участь спортсмени також з Франції, Вірменії, Азербайджану, Алжиру та інших країн, і все ж українські спортсмени підтвердили лідерські позиції в даному виді спорту.

"Хортинг - український національний вид спорту, проте з кожним роком він завойовує все більше прихильників у світі. Пращурами хортингу є запорізькі козаки, які здобували славу в боях. Багато прийомів хортинг взяв з інших видів єдиноборств - самбо, дзюдо, джиу-джитсу, тхеквондо, карате... І все ж його унікальність у тому, що він несе в собі український патріотичний дух.

Приємно, що чемпіонат світу, що проводився за межами України, зібрав багато спортсменів і учасників із інших країн. Але українська збірна все ж довела, що вона - найкраща", - зазначив віце-президент Міжнародної федерації хортингу, член президії Української федерації хортингу Станіслав Федоров.

У 2018 році відбудеться ще один великий турнір з хортингу, який у жовтні буде приймати Трускавець.