Українка Ушеніна стала бронзовим призером чемпіонату Європи з шахів
23:15, 19 квітня 2018Інше
353
Виграла змагання росіянка Валентина Гуніна.
Ушеніна потрапила в призери чемпіонат Європи з шахів / sportonline.ua
У Високих Татрах (Чехія) завершився чемпіонат Європи-2018 з шахів, де бронзову медаль завоювала українка Ганна Ушеніна.
Наша головна надія і перший номер рейтингу змагань Марія Музичук посіла лише 14-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
Ушеніна в останньому 11-му турі зіграла внічию з Елізабет Петц (Німеччина), набрала 8 очок і за додатковими показниками обійшла конкуренток у боротьбі за призове 3-тє місце.
А ось перший номер рейтингу і основний фароит змагань Марія Музичук посіла лише 14-е місце з 7 балами в активі.
Чемпіонкою Європи стала Валентина Гуніна з Росії - 9 очок, срібним призером - Нана Дзагнідзе (Грузія) - 8.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter