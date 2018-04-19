Українка Ушеніна стала бронзовим призером чемпіонату Європи з шахів

Виграла змагання росіянка Валентина Гуніна.

У Високих Татрах (Чехія) завершився чемпіонат Європи-2018 з шахів, де бронзову медаль завоювала українка Ганна Ушеніна.

Наша головна надія і перший номер рейтингу змагань Марія Музичук посіла лише 14-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ушеніна в останньому 11-му турі зіграла внічию з Елізабет Петц (Німеччина), набрала 8 очок і за додатковими показниками обійшла конкуренток у боротьбі за призове 3-тє місце.

А ось перший номер рейтингу і основний фароит змагань Марія Музичук посіла лише 14-е місце з 7 балами в активі.

Чемпіонкою Європи стала Валентина Гуніна з Росії - 9 очок, срібним призером - Нана Дзагнідзе (Грузія) - 8.