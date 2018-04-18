У фіналі чоловічої волейбольної Суперліги зіграють харківський "Локомотив" і львівські "Кажани"

Серія за золото національного чемпіонату триватиме до трьох перемог однієї з команд.

У фінальній серії чоловічої волейбольної Суперліги зійдуться дві найсильніші команди країни — харківський "Локомотив" і львівські "Кажани".

Останні два роки ці два клуби з величезним відривом випереджають суперників в чемпіонаті України. У минулому сезоні "Кажани" виграли Кубок України і Суперкубок, але золото національної першості залишилося за "Локомотивом". У нинішньому сезон команда зі Львова знову перемогла в Кубку, але ось Суперкубок залишився за харків'янами, повідомляє SportArena.

В регулярній першості "Локомотив" зайняв перше місце, "Кажани" — друге, із-за чого у діючих чемпіонів буде перевага свого майданчика. Фінальна серія плей-офф буде триває до трьох перемог: перші два матчі пройдуть у Харкові, третій матч — у Львові. Якщо знадобиться, четверта гра буде зіграна у Львові, а п'ята — в Харкові.

На шляху до фіналу обидві команди спокійно розібралися з суперниками у чвертьфіналі (2:0) і в півфіналі (3:0).

Розклад фінальної серії

18 квітня, середа, 18:00. Харків, ДС Локомотив. Перший матч

19 квітня, четвер, 18:00. Харків, ДС Локомотив. Другий матч

24 квітня, вівторок, ??:??. Львів, ДС Галичина. Третій матч

25 квітня, середа, ??:??. Львів, ДС Галичина. Четвертий матч (якщо знадобиться)

29 квітня, неділя, ??:??. Харків, ДС Локомотив. П'ятий матч (якщо знадобиться)