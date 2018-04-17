Збірна України з боротьби поїде на чемпіонат Європи в Росію, незважаючи на заборону міністерства спорту

19:06, 17 квітня 2018
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ukrwrestling.com

Відповідне рішення прийняв виконком організації 13 квітня, але інформація про це була розміщена на офіційному сайті організації 16-го числа.

Як повідомляється в тексті рішення, українці вирішили поїхати в Росію на чемпіонат Європи, щоб "мінімізувати ризики, які очікують спортивну боротьбу України внаслідок неучасті у цьому заході, та у відповідності до положень Олімпійської хартії та Всесвітньої федерації боротьби UWW".

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Тепер серед членів збірних команд буде проведено опитування щодо готовності взяти участь в цьому заході і відповідальності кожного спортсмена і тренера. За результатами опитування буде складена відповідна заявка на участь команди.

Раніше повідомлялося, що Міністерство спорту України просило українських спортсменів утриматися від виступів на змаганнях, що проводяться на території Росії.

Чемпіонат Європи з греко-римської боротьби пройде з 30 квітня по 6 травня в російському Каспійську.

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Теги: #українці на турнірах в РФ