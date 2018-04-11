Спортсмени з Камеруну прилетіли на змагання в Австралії і втекли

Раніше спортсмени з Камеруну збігали і просили політичний притулок в Лондоні, під час Олімпіади-2012.

Вісім членів збірної Камеруну, які прилетіли на Ігри Співдружності в Австралії, покинули розташування команди.

Представники камерунської делегації підтвердили, що спортсмени втекли, а їх місцезнаходження залишається невідомим, повідомляє Чемпіонат з посиланням на BBC.

Африканці вже звернулися в австралійську поліцію. Повідомляється, що серед втікачів – троє важкоатлетів і два боксера. Їх не бачили вже впродовж кількох днів. Напередодні, 10 квітня ще троє атлетів не повернулися у свої кімнати. Візи камерунських спортсменів діють до 15 травня.

«Ми дуже розчаровані поведінкою наших атлетів. Деякі з них навіть не брали участі у змаганнях. Залишається невелика надія, що вони повернуться в селище для спортсменів і полетять додому разом з іншими членами збірної», — сказав прес-аташе збірної Камеруну Саймон Моломбе.

За ситуацією стежить оргкомітет Ігор Співдружності. Спортсмени мають право вільно переміщатися по країні до закінчення дії віз.

У 2012 році на Олімпійських іграх в Лондоні розташування збірної Камеруну залишили сім спортсменів. Деякі з них надалі подали прохання про надання притулку.