Хижняк і Харлан стали кращими спортсменами України 2017 року

Підведені підсумки спортивної премії Герої спортивного року-2017.

У столичному Українському домі завершилася церемонія вручення українського "спортивного Оскара" за підсумками 2017 року, де кращими спортменами названі чемпіонка світу з фехтування на шаблях Ольга Харлан та чемпіон світу і Європи з боксу Олександр Хижняк, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

У номінації " тренер року перемогла Світлана Саїдова (тренер збірної України з синхронного плавання), сенсацією року стала срібний призер ЧС з легкої атлетики Юлія Левченко, а командою року - збірна України з синхронного плавання.

Крім того, в номінації " сильні духом перемогла Людмила Ляшенко (паралімпійські лижні гонки), "разом з олімпійцями" (неолімпійські види спорту) Лариса Соловйова (пауерліфтинг), а "олімпійською надією" визнана лзюдоистка Дар'я Білодід.

Церемонія "Герої спортивного року" - щорічний захід від Національного олімпійського комітету України та Академії спорту України.