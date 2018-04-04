Хижняк і Харлан стали кращими спортсменами України 2017 року

23:37, 04 квітня 2018
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Героями спортивного року-2017 стали Ольга Харлан і Олександр Хижняк / noc-ukr.org

У номінації " тренер року перемогла Світлана Саїдова (тренер збірної України з синхронного плавання), сенсацією року стала срібний призер ЧС з легкої атлетики Юлія Левченко, а командою року - збірна України з синхронного плавання.

Крім того, в номінації " сильні духом перемогла Людмила Ляшенко (паралімпійські лижні гонки), "разом з олімпійцями" (неолімпійські види спорту) Лариса Соловйова (пауерліфтинг), а "олімпійською надією" визнана лзюдоистка Дар'я Білодід.

Церемонія "Герої спортивного року" - щорічний захід від Національного олімпійського комітету України та Академії спорту України.

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Теги: #Олександр Хижняк#Ольга Харлан