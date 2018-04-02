Іспанець Надаль знову став першою ракеткою світу

Рафаель Надаль змістив з першого місця Роджера Федерера.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль повернувся на перше місце в рейтингу найкращих гравців світу у своєму виді спорту.

У оновленном рейтингу ATP, який оприлюднив офіційний сайторганізації, Надаль обійшов свого принципового суперника Роджера Федерера в чоловічому одиночному розряді.

У першу десятку піднявся американець Джон Ізнер, який напередодні виграв турнір у Маямі.

Кращий з українців, Олександр Долгополов, розташовується на 53-й позиції.

Рейтинг ATP (02.04.2018):

1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) – 8770 очок

2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) – 8670

3 (3). Марін Чіліч (Хорватія) – 4985

4 (5). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4925

5 (4). Григор Дімітров (Болгарія) – 4635

6 (6). Хуан-Мартін Дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3665

8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) – 3390

9 (17). Джон Ізнер (США) – 3125

10 (9). Давид Гоффен (Бельгія) – 3110

...53 (51). Олександр Долгополов (Україна) – 966

...116 (118). Сергій Стаховський (Україна) – 467

...251 (247). Ілля Марченко (Україна) – 202