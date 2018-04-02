Іспанець Надаль знову став першою ракеткою світу
Іспанський тенісист Рафаель Надаль повернувся на перше місце в рейтингу найкращих гравців світу у своєму виді спорту.
У оновленном рейтингу ATP, який оприлюднив офіційний сайторганізації, Надаль обійшов свого принципового суперника Роджера Федерера в чоловічому одиночному розряді.
У першу десятку піднявся американець Джон Ізнер, який напередодні виграв турнір у Маямі.
Кращий з українців, Олександр Долгополов, розташовується на 53-й позиції.
Рейтинг ATP (02.04.2018):
1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) – 8770 очок
2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) – 8670
3 (3). Марін Чіліч (Хорватія) – 4985
4 (5). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4925
5 (4). Григор Дімітров (Болгарія) – 4635
6 (6). Хуан-Мартін Дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3665
8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) – 3390
9 (17). Джон Ізнер (США) – 3125
10 (9). Давид Гоффен (Бельгія) – 3110
...53 (51). Олександр Долгополов (Україна) – 966
...116 (118). Сергій Стаховський (Україна) – 467
...251 (247). Ілля Марченко (Україна) – 202