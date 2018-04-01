Українська шахістка Музичук виграла чемпіонат Європи з бліцу
23:54, 01 квітня 2018Інше
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Анна Музичук гарантувала чемпіонство за два тури до кінця змагань.
Анна Музичук виграла чемпіонат Європи з бліцу / gazeta.lviv.ua
Українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу, який проходив у Тбілісі.
З перших турів Анна захопила лідерство і не відпустила його до самого закінчення чемпіонату. Навіть поразка в останньому турі не завадила їй здобути повну перемогу – 10 очок в 13 турах. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У змаганнях взяли участь 77 шахісток з 16 країн.
Слід також відзначити успішний виступ українки Юлії Осьмак, яка з 9 очками поділила 5-7 місця і в підсумку стала 6-ю. Ще дві українки – Анна Ушеніна та Інна Гапоненко – посіли відповідно 21 і 27 місця.
Як повідомляв УНІАН, раніше Ганна Музичук завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи з рапіду.
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