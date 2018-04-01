Українська шахістка Музичук виграла чемпіонат Європи з бліцу

Анна Музичук гарантувала чемпіонство за два тури до кінця змагань.

Українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу, який проходив у Тбілісі.

З перших турів Анна захопила лідерство і не відпустила його до самого закінчення чемпіонату. Навіть поразка в останньому турі не завадила їй здобути повну перемогу – 10 очок в 13 турах. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У змаганнях взяли участь 77 шахісток з 16 країн.

Слід також відзначити успішний виступ українки Юлії Осьмак, яка з 9 очками поділила 5-7 місця і в підсумку стала 6-ю. Ще дві українки – Анна Ушеніна та Інна Гапоненко – посіли відповідно 21 і 27 місця.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ганна Музичук завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи з рапіду.